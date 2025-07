L’Omoda C5 SHS révolutionne le marché des véhicules hybrides

En avril, l’Omoda C5 SHS de la célèbre marque automobile Jaecoo a terminé le premier marathon super hybride mondial de l’Extreme Challenge en traversant quatre villes chinoises et en se heurtant à des conditions routières complexes, permettant ainsi de valider la robustesse technique du super véhicule hybride avec une autonomie réelle de 1 142 km .

Ce modèle a réalisé une double avancée grâce à son cœur hybride performant et à son efficacité énergétique. En termes d’expérience de conduite, la transition de puissance en douceur et la technologie de réduction du bruit sont comparables à celles des véhicules 100 % électriques.

«Art in Motion» de la famille Omoda, façonnant une esthétique surréaliste avec sa calandre matricielle, répondant aux besoins personnalisés des jeunes.

Ce Super Hybrid Marathon démontre son leadership en matière de technologie, d’autonomie, de confort et de design, ouvrant la voie à un nouveau paradigme pour les véhicules hybrides.

Le cortège a traversé quatre villes, dont Hangzhou et Xuancheng, affrontant des conditions routières complexes telles que la congestion urbaine, les autoroutes et les zones montagneuses, ainsi que des climats variables. Il a atteint une autonomie réelle exceptionnelle de 1 142 km. Les médias de neuf pays ont assisté à l’intégralité du processus.

Lors de cet essai, la C5 SHS a démontré une puissance stable et efficace, confirmant pleinement ses performances exceptionnelles en termes de puissance, de consommation d’énergie et d’expérience de conduite. Grâce à des données authentiques, elle a mis en évidence la force de sa technologie super HEV et a dévoilé les secrets techniques de son autonomie exceptionnelle.

La C5 SHS domine chaque voyage avec vitesse et passion

La capacité de super autonomie du C5 SHS découle de sa meilleure catégorie Un cœur hybride de niveau piste . Le moteur hybride dédié (DHE) 1.5TDGI de cinquième génération, la transmission hybride dédiée (DHT) et le bloc – batterie hybride dédié hautes performances constituent les trois composants principaux de l’Omoda C5 SHS. Grâce à une collaboration précise et à une synergie technologique, ils offrent une double avancée en termes de puissance et d’efficacité énergétique, offrant aux utilisateurs une autonomie exceptionnelle et des performances de conduite exceptionnelles.

Qu’il s’agisse des arrêts fréquents des trajets urbains ou des vitesses soutenues sur autoroute, le moteur 1.5TDGI DHE de 5e génération équipant l’Omoda C5 SHS maîtrise chaque trajet avec des performances exceptionnelles. Avec un rendement thermique ultra-élevé de 44,5 %, il optimise l’utilisation de chaque goutte de carburant, atteignant une consommation globale étonnante de seulement 5,1 L en conditions WLTP. Cela permet non seulement de réduire les coûts de mobilité des utilisateurs, mais aussi de réduire la charge environnementale.

Ce moteur intègre six technologies clés pour libérer une énergie puissante, avec une puissance nette maximale de 105 kW et un couple net maximal de 215 N·m. Il offre des accélérations rapides au départ arrêté, des dépassements en douceur et des changements de voie fluides, procurant aux conducteurs une sensation de poussée exaltante. Grâce à une coordination précise avec le DHT et une batterie hybride dédiée haute performance, il réalise une double avancée en termes de puissance et d’efficacité énergétique, créant ainsi le meilleur cœur hybride de sa catégorie. Cela confère à la C5 SHS une capacité d’autonomie ultra-longue, permettant de réaliser des rêves lointains et des voyages poétiques à portée de main.

Efficacité énergétique et silence exceptionnels

Dans le trafic dense des heures de pointe du matin et du soir, le DHT de l’OMODA C5 SHS atteint un rendement électrique maximal de 98,5 % . Il minimise les pertes de puissance, garantissant que chaque kilowattheure est converti avec précision en mouvement. Même sur de longues distances, son rendement global de 92 % permet une conversion énergétique élevée, éliminant ainsi les contraintes des ravitaillements fréquents.

Avec une puissance moteur maximale de 150 kW, un couple maximal de 310 N·m et un générateur de 60 kW, la C5 SHS offre de puissantes accélérations instantanées et récupère efficacement l’énergie en roue libre et au freinage. Que vous naviguiez dans les rues encombrées ou sur autoroute, le système DHT avancé maintient une consommation de carburant incroyablement basse, offrant à la fois un rendement élevé et des économies d’énergie. Cet équilibre parfait entre performances et efficacité garantit une conduite fluide et respectueuse de l’environnement.

Au-delà de sa puissance et de son autonomie exceptionnelles, la C5 SHS améliore également le confort de conduite.

Malgré les conditions routières complexes des pentes montagneuses, elle offre une expérience de conduite toujours fluide. La coordination parfaite entre le moteur thermique et le moteur électrique assure des transitions de puissance naturelles et fluides, sans à-coups, offrant une expérience de conduite extrêmement stable sur les longs trajets.

En termes de silence, la C5 SHS atteint un silence absolu en mode hybride grâce à la combinaison de la réduction active du bruit et de l’isolation passive. Équipée d’un capot d’isolation phonique haute performance et d’un vitrage acoustique double couche, elle supprime efficacement les bruits du vent, de la route et du système d’alimentation dans toutes les conditions de fonctionnement, créant un environnement intérieur serein comparable à celui des véhicules 100 % électriques.

C5 SHS interprète un nouveau domaine d’esthétique surréaliste

Si la puissance est l’âme même de la C5 SHS, le design Art in Motion lui confère une personnalité avant-gardiste et résolument tendance. La C5 SHS innove avec audace en transformant la calandre diamantée d’origine en une calandre matricielle diamantée plus puissante et futuriste. Associée à une face avant dynamique et fluide, elle dessine une image visuelle nette et intense, offrant une esthétique surréaliste qui comble le fossé entre réalité et virtualité.

Le concept Art in Motion, qui privilégie l’équilibre esthétique entre dynamisme et immobilité, est pleinement mis en œuvre sur la C5 SHS.

Sous un jeu d’ombres et de lumières, le véhicule évoque une œuvre d’art fluide, dégageant une atmosphère pionnière, mystérieuse et futuriste. Ce design répond précisément à la double quête d’expression personnelle et de goût pour la mode chez les jeunes , créant un univers parallèle unique et tendance pour la nouvelle génération en quête d’exploration libre, faisant de chaque trajet un moment privilégié d’expression personnelle et d’affirmation de soi.

L’autonomie réelle de 1 142 km est non seulement une médaille d’honneur pour la C5 SHS, mais aussi un parfait témoignage de sa technologie hybride.

De la performance énergétique à l’efficacité énergétique, en passant par le design et l’expérience de conduite, la C5 SHS offre une expérience de mobilité hybride qui dépasse les attentes des utilisateurs du monde entier grâce à sa technologie innovante, tout en proposant de nouvelles idées et orientations pour le développement de la technologie hybride.

Communiqué.