Le GSIF Marthe Gautier officiellement agréé en Tunisie

Le Groupe scolaire international français Marthe Gautier vient d’obtenir l’agrément officiel du ministère de l’Éducation tunisien, étape fondatrice qui vient confirmer la solidité du projet pédagogique porté par l’établissement et renforcer la confiance des familles.

Implanté à Sousse, dans la zone d’El Kantaoui, le GSIF Marthe Gautier proposera dès la rentrée 2025-2026 un enseignement conforme aux standards du système éducatif français, dans un cadre plurilingue, exigeant et bienveillant.

Projet éducatif ambitieux, enraciné localement et ouvert sur le monde

Le GSIF Marthe Gautier est porté par le Groupe JL Invest, acteur tunisien reconnu dans les domaines de l’investissement responsable et du développement éducatif.

Enraciné dans la région de Sousse, ce projet scolaire s’inscrit dans une vision territoriale assumée et durable, tout en s’ouvrant aux standards internationaux de l’excellence éducative.

Conçu autour du principe fondateur «Le Parcours de l’Excellence», le projet met l’accent sur :

l'exigence académique et l'acquisition des fondamentaux, dans le respect des valeurs de la République française ;

le développement du bilinguisme, dès la maternelle, dans une approche culturelle inclusive ;

un partenariat éducatif fort avec les familles, acteurs à part entière de la coéducation ;

, acteurs à part entière de la coéducation ; un cadre d’apprentissage sécurisé, à taille humaine, pensé pour l’épanouissement des élèves.

Le projet se déploie en deux grandes phases.

Dès la rentrée 2025-2026, l’école accueillera ses premiers élèves dans un bâtiment réaménagé, dédié aux niveaux maternelle et élémentaire, conçu pour offrir un environnement chaleureux, fonctionnel et conforme aux standards pédagogiques internationaux.

En parallèle, la construction d’un campus scolaire de nouvelle génération est engagée. Ce futur site, qui regroupe à terme tous les niveaux (de la maternelle au lycée), offrira aux élèves et aux familles une infrastructure moderne, durable et évolutive, pensée comme un véritable écosystème éducatif.

Réponse aux attentes croissantes des familles tunisiennes et binationaux

L’agrément ministériel vient conforter l’intérêt porté par les familles de la région, révélé par une étude de marché réalisée par le le Groupe JL Invest en 2025, qui souligne un fort désir d’accès à une éducation de haut niveau, en français, dans un cadre structuré et épanouissant.

Dès à présent, les familles intéressées peuvent entamer les démarches de préinscription via les canaux officiels de l’école.

Informations clés:

Niveaux ouverts à la rentrée 2025 : maternelle & élémentaire (jusqu’au CM1).

Adresse : Zone touristique Kantaoui, Hammam Sousse (anciens locaux réaménagés de l’école canadienne)

Contact :

📞 +216 21 214 214

🌐 www.marthegautier.school