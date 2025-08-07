PDL | Abir Moussi en grève de la faim depuis deux jours

Le Parti destourien libre (PDL) a dénoncé l’interdiction d’une manifestation en soutien à sa présidente Abir Moussi, qui est en grève de la faim depuis mardi dernier à la prison de Bulla Regia.

Dans un communiqué publié ce jeudi 7 août 2025, le PDL pointe du doigt une répression de ses rassemblements pacifiques et légitimes d’autant que la manifestation visait à « protester contre les conditions de détention et de graves abus visant Abir Moussi ».

Le PDL indique par ailleurs que Abir Moussi est détenue depuis le 3 octobre 2023 « sans base légale depuis le 26 mai 2025 » et tient les autorités « entièrement responsables de tout préjudice qui pourrait lui arriver d’autant que son état de santé pourrait s’aggraver en raison de la grève de la faim qu’elle mène».

Y. N.