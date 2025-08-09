Drame à Bizerte | 3 morts et 4 blessés dans un accident à Utique

Trois personnes sont décédées suite au renversement d’un poids lourd, ce samedi 9 août 2025 , à Utique à Bizerte.

Selon une source de la protection civile citée par l’agence Tap, le conducteur du camion chargé de charbon a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est renversé sur une voiture qui était garée devant un restaurant de la place.

Quatre personnes ont également été blessées dans cet accident et ont été transportées à l’hôpital local. Leur état est stable, affirme par ailleurs la même source.

Y. N.