La Tunisie annonce une croissance de 2,4% au 2e semestre 2025  

L’économie tunisienne a enregistré une croissance de 3,2 % au 2e trimestre 2025, par rapport à la même période en 2024, a indiqué l’Institut tunisien de la statistique (INS) dans un communiqué publié vendredi 15 août 2025.

Le communiqué ajoute que, selon les estimations préliminaires des comptes nationaux, le produit intérieur brut (PIB) s’est amélioré de 1,8 % au 2e trimestre, par rapport au premier trimestre de cette année, ce qui signifie que l’économie a progressé de 2,4% au cours du premier semestre de cette année.

Rappelons que l’économie tunisienne s’est accrue de 1,6% au cours du 1er trimestre de cette année et qu’un rapport de la Banque mondiale (BM) publié en avril dernier prévoyait une croissance de 1,9% pour toute l’année 2025, alors que le Fonds monétaire international (FMI) a prévu un taux encore plus faible de 1,4% en 2025 et 2026, soit autant qu’en 2024.

I. B.