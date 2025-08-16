Les Etats-Unis renforcent les capacités de la Tunisie à mener des opérations civilo-militaires

Le partenariat militaire entre les États-Unis et la Tunisie est solide et en pleine croissance, notamment dans le cadre des opérations civilo-militaires, comme en témoigne cet article sur une récente session de formation à Tunis conduite par des instructeurs militaires américains au profit de l’armée tunisienne.

Sergent Shane Klestinski

L’équipe des affaires civiles (CA) de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine en Afrique (Setaf-Af) a formé les forces armées tunisiennes (TUAF) aux opérations civilo-militaires (OCM) sur la base aérienne d’El-Aouina à Tunis, en Tunisie, du 2 au 13 juin 2025.

Le bataillon des affaires civiles de la Setaf-Af dispense des formations par le biais de la coopération en matière de sécurité et mène des opérations civiles afin de renforcer les capacités des partenaires régionaux en matière de sécurité, de soutenir les efforts de réponse aux crises et de promouvoir les intérêts de sécurité nationale des États-Unis dans la zone de responsabilité du Commandement des États-Unis pour l’Afrique.

«L’équipe CA Tunisie soutient cette mission en s’associant aux Forces armées tunisiennes [Fatu] et à la Brigade des forces spéciales [BFS] afin de renforcer leur capacité à mener des opérations civilo-militaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs frontières, dans le cadre d’opérations de maintien de la paix», a déclaré le capitaine Cole Gonchar de l’armée américaine, officier des affaires civiles affecté à l’équipe CA en Tunisie. Il ajoute : «Ces efforts soutiennent également les priorités nationales de la Tunisie : lutter contre les organisations extrémistes violentes, perturber les trafics illicites, renforcer la sécurité aux frontières, devenir le premier exportateur régional de sécurité et améliorer le partage d’informations grâce à la collaboration avec les populations civiles.»

S’aligner sur les objectifs communs

Le premier cours de commandement des opérations interarmées (Joc-C) a renforcé le partenariat stratégique américano-tunisien en s’appuyant sur les efforts antérieurs de la Setaf et de l’AF. Une partie de cette expérience a permis au personnel de la TuAF de développer sa compréhension de la CMO à partir de concepts théoriques et de créer un environnement de formation propice à une application pratique. Le cours Joc-C reflète également une convergence croissante dans la façon dont les deux forces appréhendent, planifient et exécutent la CMO dans le cadre du processus de planification conjointe, et intègrent les considérations civiles dans la préparation d’un environnement opérationnel.

«En s’entraînant aux côtés de notre équipe des affaires civiles, le personnel du Joc-C tunisien a renforcé ses capacités à coordonner les considérations civiles dans les opérations interarmées», a déclaré Gonchar. «Cette expérience partagée améliore l’interopérabilité, non seulement lors d’exercices comme African Lion, mais aussi dans des situations réelles potentielles où une action unifiée est essentielle, notamment la participation de la Tunisie aux opérations de maintien de la paix de l’Onu», a-t-il ajouté.

Le cours a également porté sur le développement des capacités de planification conjointe de la TuAF et a contribué à la coordination des opérations entre les États-Unis et le ministère tunisien de la Défense (MoD). Le cours Joc-C visait à établir un partenariat fondamental pour formaliser le CMO pour les professionnels des affaires civiles tunisiens afin de renforcer à terme le rôle de la Tunisie en matière de sécurité en Afrique du Nord et de s’aligner sur les objectifs communs des États-Unis et de la Tunisie.

«En temps de guerre, les opérations civilo-militaires jouent un rôle crucial dans la définition de l’environnement opérationnel», a déclaré Gonchar. Et d’ajouter : «Le CMO aide les commandants militaires à comprendre le paysage civil, à atténuer les conflits avec les populations locales, à coordonner l’intervention humanitaire, à obtenir un accès et une influence, et à soutenir les efforts de stabilisation.»

Gonchar a souligné que les activités des affaires civiles contribuent à réduire les frictions, à renforcer la légitimité des missions et à faciliter la transition réussie du combat au relèvement post-conflit, en instaurant la confiance et en entretenant des relations essentielles.

Si la formation Joc-C était une première pour les dirigeants des TuAF, les équipes d’AC de la Setaf-Af collaborent avec le personnel militaire tunisien depuis 2022. Gonchar a expliqué qu’au cours des trois dernières années, l’engagement des AC s’est principalement concentré sur l’organisation d’une série de formations d’une à deux semaines avec des unités de niveau tactique des BFS et des TuAF.

Grâce à ces efforts continus et à l’intérêt croissant de la Tunisie pour les capacités de CA, le bataillon des affaires civiles de la Setaf-Af a étendu la formation de CA à un programme d’instruction de trois semaines destiné aux unités tactiques de combat et conventionnelles des TuAF. Cette période d’instruction se termine par un exercice sur le terrain mettant l’accent sur les concepts appris par les stagiaires en matière d’instabilité régionale et de lutte contre les organisations extrémistes violentes, ainsi que par une séance d’information formelle sur l’analyse civile animée par les stagiaires.

«L’intégration des affaires civiles en Tunisie atteint un tournant critique, le ministère de la Défense exprimant son intérêt pour l’institutionnalisation de la formation des CA», a déclaré Gonchar. «Des plans sont en cours pour mettre en œuvre un programme de formation des formateurs qui permettrait aux instructeurs tunisiens de diriger des cours d’opérations des affaires civiles (CAO) et de Joc-C au Centre d’excellence des forces d’opérations spéciales du BFS, avec le soutien de conseillers américains. Cette transition représente une étape majeure vers des capacités civilo-militaires durables et indépendantes», a-t-il ajouté.

Exposer les soldats au monde réel

Selon Gonchar, la conduite de cette formation à l’étranger est également un facteur important dans la manière dont l’armée américaine renforce sa propre préparation aux CA, en exposant les soldats au monde réel, à la dynamique des forces partenaires, aux contextes culturels et aux défis régionaux spécifiques auxquels ils pourraient être confrontés à l’avenir.

«Les enseignements tirés de l’expérience tunisienne affinent notre doctrine et améliorent la préparation des professionnels des CA aux missions internationales», a indiqué Gonchar. Et d’expliquer : «Cette expérience renforce également notre capacité à exporter des modèles de formation similaires en Afrique et au-delà, en soutenant la sécurité régionale et en consolidant les alliances grâce au développement de capacités partagées.»

Depuis le premier cours Joc-C, les soldats de l’AC ont dispensé deux cours CAO, et des discussions avec la TuAF et la BFS ont exploré la possibilité d’un engagement durable.

Sept officiers de la BFS ont également été déployés en Côte d’Ivoire pour soutenir l’exercice Flintlock 2025 au sein de l’état-major J9 CMO, marquant ainsi leurs débuts internationaux dans ce rôle.

«Le partenariat militaire entre les États-Unis et la Tunisie est solide et en pleine croissance, notamment dans le cadre des opérations civilo-militaires», a déclaré Gonchar. Qui a ajouté : «Cette collaboration repose sur le respect mutuel et est renforcée par des engagements récurrents, des objectifs de formation communs et un engagement à développer les capacités en matière d’affaires civiles. Des formations comme le CAO et le Joc-C, ainsi que la participation à des exercices majeurs comme African Lion et Flintlock, ont contribué à établir des relations durables et une confiance professionnelle.»

Traduit de l’anglais.

Source : Site du ministère américain de la Défense.