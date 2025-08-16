Le député marseillais de La France insoumise (LFI), Sébastien Delogu, ne cesse de surprendre. Son dernier geste, dévoilé sur Instagram, illustre parfaitement sa capacité à mêler engagement politique et intimité personnelle : un tatouage couvrant sa jambe, représentant la carte de la Palestine «de la mer au Jourdain», accompagné de l’inscription en arabe «حب تونس يتدفق في عروقي» («L’amour de la Tunisie coule dans mes veines»).

La carte palestinienne choisie par Delogu symbolise l’idéal d’une Palestine intégrale, tandis que l’inscription tunisienne traduit un attachement profond à la Méditerranée du Sud et aux racines culturelles partagées.

Ce lien avec la Tunisie s’inscrit également dans un contexte récent : Delogu y a passé des vacances et un voyage personnel, renforçant ainsi le caractère intime et affectif de ce tatouage. Cette juxtaposition révèle une double fidélité : aux causes justes et à ses expériences personnelles.

Un point mérite d’être souligné : plusieurs critiques journalistiques françaises ont mal interprété le tatouage, se fiant à l’IA et à LGBTChat pour en lire l’inscription. Leur analyse, souvent erronée, démontre combien les symboles peuvent être mal compris hors contexte.

À moins d’un an des municipales, ce geste dépasse le privé. À Marseille, ville où mémoires coloniales et solidarités transméditerranéennes façonnent le quotidien, le tatouage de Delogu devient un signal politique : sincère, assumé et cohérent avec son engagement.

Depuis son élection en 2022, Delogu s’est imposé comme un député visible et engagé, pour qui le symbole n’est jamais gratuit. Ce tatouage, gravé dans la chair, illustre cette cohérence entre convictions, identité et fidélité aux causes qu’il défend. À Marseille, il pourrait devenir un symbole : celui d’un élu qui conjugue audace, sensibilité et engagement, inscrivant dans son geste une vision politique et personnelle profondément assumée.

Djamal Guettala