UGTT | Appel à se mobiliser pour la manifestation du 21 août

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à se mobiliser pour la manifestation du le 21 août 2025 afin de défendre le droit syndical et les droits des travailleurs.

Réuni ce mardi 19 août 2025, le bureau exécutif a diffusé un communiqué afin d’expliquer les motivations de la manifestation prévue jeudi prochain.

La centrale syndicale a précisé que ce rassemblement vise à défendre le droit syndical et le dialogue social, de préserver l’indépendance de l’UGTT et les droits des travailleurs dans les secteurs public privé.

La même source a ajouté que cette mobilisation vise également à exiger des négociations sociales, l’application des accords conclus, à revendiquer la revalorisation des pensions des retraités ainsi qu’à lutter contre la détérioration du pouvoir d’achat et la flambée des prix et à défendre les libertés individuelles et collectives.

