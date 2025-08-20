« Le magicien de la lumière nous quitte : Un dernier tour à la Bennys… » (SIRP)

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès d’Ahmed Bennys, figure emblématique du cinéma tunisien surnommé « le magicien de la lumière ». Né le 16 mars 1937, ce directeur de la photographie exceptionnel laisse derrière lui un héritage artistique inestimable.

Ahmed Bennys a marqué le cinéma tunisien par sa maîtrise exceptionnelle de l’art de l’éclairage. Réalisateur du film d’animation « Mohammadia » (1974), Tanit de Bronze au Festival de Carthage, il a également signé la photographie d’œuvres majeures comme « Les Zazous de la vague » (1992), « Le Sultan de la Médina » (1992) et le documentaire « Frantz Fanon. Peau noire, Masque blanc » (1996). Au-delà du cinéma, Ahmed Bennys s’est illustré comme un maître incontesté de la mise en lumière du patrimoine historique.

Il a révélé la beauté de sites prestigieux : le musée du Bardo, le théâtre d’El Djem, Damous Karrita à Carthage, les temples d’Angkor au Cambodge, et les nécropoles des pyramides de Saqqara en Égypte. Son génie consistait à transformer chaque monument en œuvre d’art lumineuse.

Militant du Parti communiste tunisien, Ahmed Bennys incarnait des valeurs de justice sociale qui nourrissaient sa vision artistique. Membre actif de l’Association des Cinéastes Tunisiens, il œuvrait pour la défense des droits des professionnels du cinéma et la promotion du septième art national. Il croyait au pouvoir transformateur de l’art et mettait son talent au service de ses idéaux progressistes.

Ahmed Bennys laisse le souvenir d’un artiste complet : technicien virtuose, créateur visionnaire et intellectuel engagé. Son surnom de « magicien de la lumière » témoigne de sa capacité unique à révéler la beauté du monde à travers l’art de l’éclairage.

Les œuvres qu’il a illuminées et les monuments qu’il a révélés continueront de témoigner de son génie créateur. Son exemple inspire les nouvelles générations d’artistes tunisiens, leur montrant qu’excellence artistique et engagement citoyen peuvent se conjuguer harmonieusement.

En ces heures de deuil, nous adressons nos condoléances les plus sincères à ses enfants Amel et Malik, ainsi qu’à toute sa famille et ses proches. Ahmed Bennys s’est éteint, mais sa lumière continue de briller dans l’histoire du cinéma tunisien.

Tunis, le 20 août 2025

Le Syndicat Indépendant des Réalisateurs Producteurs