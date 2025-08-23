Commerce | La Tunisie, porte d’entrée de la Turquie vers l’Afrique

La Turquie et la Tunisie renforcent leurs liens commerciaux et d’investissement, la Tunisie étant de plus en plus perçue comme une plaque tournante stratégique pour le rayonnement de la Turquie sur le continent africain. Reste que les échanges commerciaux entre les deux pays restent très déséquilibrés en faveur de la Turquie.

Lors d’une réunion du Conseil d’affaires Turquie-Tunisie organisée par le Conseil des relations économiques extérieures (Deik) à Istanbul, le 22 août 2025, l’ambassadeur de Turquie à Tunis, Ahmet Misbah Demircan, a souligné le rôle crucial de la Tunisie en tant que «porte d’entrée vitale de notre pays vers l’Afrique», notant que le volume des échanges bilatéraux a atteint 860 millions de dollars au premier semestre 2025, soit une augmentation de 26,1 % par rapport à la même période l’année dernière, selon l’Institut national de la statistique (INS) de Tunisie.

Les exportations turques vers la Tunisie ont atteint 692 millions de dollars au cours des six premiers mois de l’année, tandis que les exportations tunisiennes vers la Turquie ont atteint 167 millions de dollars. Demircan a déclaré que cette hausse reflète «les mesures que nous avons prises et les initiatives que nous avons lancées», soulignant que des centaines d’hommes d’affaires turcs se sont rendus en Tunisie l’année dernière pour explorer les opportunités.

Les efforts menés par le ministère turc du Commerce et ses homologues tunisiens ont inclus des salons professionnels, des tables rondes, des rencontres B2B et des délégations commerciales, tous visant à stimuler les échanges commerciaux et à préserver l’équilibre.

Le Conseil a également examiné les perspectives d’investissement en Tunisie et convenu de renforcer la coopération dans les domaines du tourisme, de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie et du textile, avec des projets de participation élargie aux prochains salons et forums.

Demircan a déclaré que cette dynamique récente présage un avenir encore plus prometteur : «Toutes ces réunions et nos contacts diplomatiques montrent que le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et la Tunisie va encore augmenter considérablement dans les années à venir. On observe une nette tendance des entreprises turques à privilégier la Tunisie comme tremplin vers l’Afrique.»

Source : Daily Sabah.