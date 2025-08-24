Conseil des ministres | La Tunisie participera à la réunion de l’OCI sur Gaza

La Tunisie prendra part à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), le 25 août 2025 à Jeddah, en Arabie saoudite, annonce le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé.

La réunion abordera les dernières évolutions dangereuses dans la Bande de Gaza et l’agression sioniste barbare continue contre le peuple palestinien frère, ainsi que les moyens de faire face à cette situation selon un plan d’action arabo-islamique conjoint.

En marge de sa participation à cette réunion, le Ministre tiendra des réunions avec ses homologues de plusieurs pays islamiques pour examiner les relations de coopération bilatérales qui unissent la Tunisie à ces pays et les possibilités de les développer, ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Communiqué