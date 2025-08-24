Issa reproche au FSN son manque de solidarité avec Ben Mbarek et Belhadj   

On ne peut pas dire que le Front de salut national (FSN) a oublié ses dirigeants incarcérés dans le cadre du procès dit de «complot contre l’Etat», mais les communiqués de ce front d’opposition sont devenus rares et occasionnels, ce qui porte un coup au moral de ses dirigeants emprisonnés depuis deux ans et demi. Ce reproche a été exprimé par Chayma Issa, membre du FSN, dans un poste Facebook publié hier, samedi 23 août 2025.

Chayma Issa, elle-même poursuivie dans le même procès et qui a été détenue pendant plusieurs semaines avant d’être laissée en liberté provisoire, a posté son commentaire à l’occasion des 30 mois d’incarcération de l’avocat Ridha Belhadj et du professeur de droit constitutionnel Jawher Ben Mbarek, comme pour rappeler ses camarades du Front à leur devoir de solidarité envers deux de leurs principaux dirigeants.

«Les deux ont tendu la main à tout le monde pour essayer de trouver une issue à la crise… Les deux ont fait face à des campagnes de dénigrement et de diffamation menées par des parties proches et lointaines, seulement parce qu’ils sont contre l’exclusion et pour la démocratie. Les deux étaient parmi les fondateurs du mouvement Citoyens contre le coup d’Etat et du Front de salut national. Les deux ont parlé lorsque le pays était noyé dans le silence total et n’ont épargné aucun effort, sur les plans militant, politique et moral, pour essayer de constituer un mouvement politique qui rejette vivement le coup d’Etat, l’ignorance et l’injustice, afin qui témoigne de l’échec, de l’impuissance et de l’arbitraire. Qui a oublié les positions courageuses de Jawher Ben Mbarek, ses discours puissants et sa voix qui résonnait fortement dans la place publique ? Qui a oublié la sagesse de ‘Si’ Ridha [Belhadj] et son inlassable recherche du dénominateur commun pour en faire la base d’un compromis ?».

Et Chayma Issa d’ajouter, sur le temps du reproche : «Après ma sortie de prison, je me suis interrogée sur ce qu’a fait le Front du salut national en faveur de ses dirigeants emprisonnés et comment il s’est mobilisé pour leur exprimer sa solidarité. Y a-t-il eu des actions, des rencontres… surtout s’agissant de Jawher et ‘Si’ Ridha qui siégeaient dans les mêmes tribunes et les mêmes tables aux côtés des dirigeants du Front restés en liberté. Ils ont dit qu’ils ne font pas de différence et qu’ils se mobilisent en faveur de tous les prisonniers politiques de la même façon. Cette explication m’avait alors étonnée ! Oui, on exige la liberté pour tous et on refuse l’injustice quelle qu’en soit la victime ! Sauf que ces deux-là sont membres à part entière du Front, et n’appartiennent pas à des partis qui se mobiliseraient pour eux afin que leurs noms et leurs combats ne soient pas submergés par l’injustice et la vengeance et qu’on leur exprime la reconnaissance et la gratitude qui leur sont dues».

I. B.