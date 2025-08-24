Issam Chebbi envoie un message de la prison de Borj Erroumi

Le Parti républicain (Al-Joumhouri) a publié, sur sa page Facebook, samedi 23 août 2025, un message de son secrétaire général Issam Chebbi, envoyé de la prison de Borj Erroumi, à Bizerte, où il est incarcéré dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, où sont poursuivis beaucoup d’autres dirigeants de l’opposition.

Dans son message, Issam Chebbi écrit ceci, comme pour dire que, malgré les privations et les souffrances de l’enfermement, son moral d’homme et sa foi dans le combat qu’il mène restent intactes : «30 mois de résilience, 30 mois de détermination dans la défense du droit de notre peuple à une vie digne fondée sur le respect des libertés publiques et individuelles et l’amélioration du niveau de vie du citoyen. Même s’il s’avère long, le voyage a toujours nécessairement une fin.»

Rappelons que Issam Chebbi et son frère aîné, Ahmed Nejib Chebbi (en liberté), président du Front du salut national (FSN), ont été condamnés à 18 ans de prison, le 19 avril dernier, le jour même de la commémoration du décès de leur père, Abdelaziz Chebbi, ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats tunisiens.

I.B.