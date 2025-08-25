Journées Théâtrales de Carthage | Ouverture des candidatures

Le Comité directeur du festival international des Journées Théâtrales de Carthage annonce la tenue de la 26ème session du festival du 22 novembre au 29 novembre 2025, et l’ouverture des candidatures pour la participation à l’une des sections suivantes :

Compétition officielle et représentations parallèles : Ouverte aux structures théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines.

Expressions théâtrales de l’immigration : Ouverte aux dramaturges tunisiens, arabes et Africains de la diaspora.

Théâtre du Monde : Ouverte aux spectacles de théâtre et performances artistiques professionnels non arabes et africains.

Conditions de participation :

-L’œuvre nominée doit avoir été réalisée après la clôture des candidatures de la session précédente (15 aout 2024) (Uniquement pour les œuvres participantes de la Tunisie, des pays arabes et de l’Afrique.)

Les troupes sélectionnées pour participer à la compétition officielle du festival sont tenues de présenter deux spectacles le même jour et dans le même espace proposé par la direction du festival.

La direction des Journées Théâtrales de Carthage se réserve le droit, durant la période du festival, de programmer plus d’une représentation de l’œuvre participante dans le cadre des prestations internationales et parallèles à l’intérieur du territoire de la République Tunisienne et ce en accord avec la structure productrice.

La troupe théâtrale participante prendra en charge les frais de transport international aller-retour de ses membres ainsi que ceux des équipements et accessoires nécessaires au spectacle.

en scène, et de trois techniciens (03) ainsi que leur transport local, soit un nombre total n’excédant pas 15 personnes (pour les troupes participantes venant de l’extérieur de la République Tunisienne). Il ne sera programmé qu’une seule et unique création pour un même metteur en scène

participant.

Pour participer :

Remplir un formulaire de candidature disponible sur le lien suivant : https://forms.gle/ffHNTRqQckBxwZPx6

comprenant toutes les données requises. Les biographies et photos de l’auteur, du metteur en scène, des acteurs et des techniciens.

Les Copies des passeports des membres de la troupe venant de l’étranger.

scéniques requis ainsi que les besoins techniques en son et lumière. Une attestation de la première représentation pour les œuvres tunisiennes.

Et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 aout 2025, date limite du dépôt.

