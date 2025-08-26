Le navire de la marine italienne San Giusto débarque à Tunis

Le navire amphibie San Giusto de la marine italienne, un navire de classe LPD commandé par le capitaine Salvatore D’Avena et actuellement navire-école, a accosté, lundi 25 août 2025, au port de Tunis dans le cadre de la campagne d’entraînement d’été 2025, un vaste projet de formation destiné aux élèves officiers de 2e classe de l’École navale de Livourne.

Le SanGiusto est un navire de débarquement (LPD) construit par Fincantieri à Riva Trigoso et en service depuis 1994.

Avec une capacité de chargement de 1 000 tonnes et des logements spacieux, il est traditionnellement utilisé comme navire de débarquement pour les troupes et les véhicules amphibies. Cependant, pendant l’été, grâce à ses capacités logistiques, il sert également de navire-école pour les élèves officiers de l’École navale.

L’été 2025 marque le retour des «Campagnes d’Été», un programme d’exercices en mer, de visites et d’escales dans les principaux ports méditerranéens, avec des excursions vers l’océan Atlantique et l’Europe du Nord.

L’escale à Tunis, du 25 au 28 août, constitue donc l’une des étapes stratégiques du plan de formation navale, visant à former des officiers polyvalents sur les plans technique, tactique et culturel.

Pendant le séjour du navire dans le port tunisien, l’ambassade d’Italie, par l’intermédiaire de l’attaché de défense C.V. Matteo Cusimano, a activement et méticuleusement favorisé la coopération entre les deux pays.

L’ambassade d’Italie a organisé plusieurs événements pour les autorités militaires et civiles tunisiennes, ouvrant également le navire aux visites à bord des employés de l’ambassade, de la communauté italienne en Tunisie et des diplomates accrédités dans le pays. Des activités institutionnelles, des rencontres avec les autorités locales et des événements culturels seront également organisés afin d’approfondir la collaboration bilatérale et de renforcer le dialogue entre les marines.

I. B.

D’après Ansamed.