Douane | Saisie de plus d’un million de dinars de marchandises de contrebande

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé une importante saisie de marchandises de contrebande, dont la valeur globale dépasse les 1,2 million de dinars.

Cette opération, menée par les services de la Garde Douanière, marque un nouveau succès dans la lutte contre le marché parallèle en Tunisie, indique la même source en réaffirmant son engagement dans la lutte contre la contrebande.

L’opération a été menée par les équipes de la sous-direction des renseignements de l’administration de la Garde Douanière, en coordination avec les brigades de Ben Arous, de Tunis et la brigade d’élite de la Garde Douanière, précise la DGD, en affirmant qu’une descente a été effectuée dans un entrepôt à Ben Arous, où étaient cachées différentes marchandises.

La douane a ainsi pu saisir des vêtements, des chaussures de sport, des accessoires pour téléphones portables, des bijoux contrefaits et des montres et un procès-verbal de saisie a été établi à cet effet.

