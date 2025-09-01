Trafic ferroviaire suspendu sur la ligne Tunis-Erriadh  

Le trafic ferroviaire sur la ligne de banlieue sud Tunis – Erriadh a été suspendu, ce lundi 1er septembre 2025, en raison du déraillement de deux rames du train Tunis – Annaba entre les gares de Tunis et de Djebel Jelloud.

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a fait savoir, dans un communiqué, que cet incident a empêché la société d’assurer les dessertes de la banlieue sud ainsi que celles des grandes lignes vers les villes de l’intérieur du pays.

Tout en présentant, également, ses excuses à ses clients pour ce désagrément, la SNCFT a précisé que ses équipes techniques s’activent pour remettre les deux rames sur les rails. Dans un second communiqué, la société a annoncé la reprise progressive de l’activité sur certaines grandes lignes.

I. B.