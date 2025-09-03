Kaouther Ben Hania crée l’événement à la  Mostra de Venise

Avec son dernier film, ‘‘The Voice of Hind Rajab’’, sur une fillette palestinienne tuée à Gaza en janvier 2024 par l’armée israélienne, la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania crée l’événement à la 82e Mostra de Venise, où son film sera projeté ce mercredi 3 septembre 2025. Samedi dernier plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la cité italienne pour exhorter le festival à prendre clairement position contre les actions d’Israël dans la bande de Gaza. Nous reproduisons ci-dessous l’article que lui a consacré aujourd’hui l’agence AFP.

Les enregistrements de l’appel de Hind Rajab aux secours avaient suscité une émotion internationale et sont au cœur du film de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, déjà remarquée avec ‘‘Les filles d’Olfa’’.

En lice pour le Lion d’or, le film va conforter la dimension politique de la 82e Mostra.

(…) Âgée de 5 ans, Hind Rajab a été retrouvée morte à l’intérieur d’une voiture criblée de balles dans la ville de Gaza, plusieurs jours après avoir passé des heures au téléphone, le 29 janvier 2024, avec le Croissant-Rouge palestinien, alors que le véhicule dans lequel elle voyageait avec des membres de sa famille avait été visé par des soldats israéliens.

La réalisatrice a raconté sur Instagram qu’elle avait entendu presque par hasard les extraits des appels à l’aide d’Hind Rajab et contacté le Croissant-Rouge.

«J’ai longuement parlé avec la mère de Hind, avec les personnes qui étaient [avec elle] à l’autre bout du fil, ceux qui ont essayé de l’aider. J’ai écouté, j’ai pleuré, j’ai écrit», a ajouté la réalisatrice, qui a obtenu le consentement de la famille.

Le film de 1H30 se déroule dans le centre d’appel du Croissant-Rouge, sous tension entre volonté de secourir la fillette et nécessité de respecter les protocoles d’urgence et ne pas mettre en danger les sauveteurs.

Kaouther Ben Hania, qui aime brouiller les frontières entre réel et fiction, utilise les véritables appels d’Hind mais fait rejouer les scènes dans le centre d’appel par des acteurs, tous Palestiniens.

‘‘The Voice of Hind Rajab’’ bénéficie déjà de soutiens de poids et compte les acteurs Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, et les réalisateurs Alfonso Cuaron, Jonathan Glazer comme producteurs exécutifs. «Ils ont vu le film et ont été impressionnés», a confirmé l’équipe de presse du film à l’AFP.

Jointe par téléphone à Gaza-ville, la mère de Hind Rajab, Wissam Hamada, espère de son côté que «ce film contribuera à arrêter cette guerre destructrice et à sauver les autres enfants de Gaza», a-t-elle déclaré à l’AFP. Après Venise mercredi, le film sera présenté aux festivals de Toronto, Londres, Saint-Sébastien et Busan. Son nom est déjà évoqué pour les Oscars.