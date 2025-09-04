Retour en images sur la première mondiale de « La Voix de Hend Rajeb » de Ben Hania

Projeté à la Mostra de Venise pour sa première mondiale «La Voix de Hend Rajeb » de Kaouther Ben Hania a fortement bouleversé et a été ovationné pendant 24 minutes.

Tiré de faits tristement réels, ce film qui a été présenté mercredi, raconte les dernières heures d’une fillette palestinienne de 5 ans, tuée par des soldats israéliens à Gaza en janvier 2024.

Hind Rajab a été retrouvée morte à l’intérieur d’une voiture criblée de balles après avoir passé des heures au téléphone, le 29 janvier 2024, avec le Croissant-Rouge palestinien. Les enregistrements de cette communication ont par ailleurs été utilisés par la réalisatrice Kaouther Ben Hania dans ce film soutenu par des stars américaines comme Joaquin Phoenix et Brad Pitt.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image a rappelé que « La Voix de Hend Rajeb » bénéficie du soutien du Fonds d’encouragement à la production littéraire et artistique du ministère des Affaires culturelles.

Il représentera également la Tunisie dans la course aux Oscars et sera disponible pour le public tunisien dans les salles de cinéma à partir du 17 septembre 2025, rappelle encore le CNCI.

Y. N.