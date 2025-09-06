Football | Ali Jaber rejoint l’équipe de Tunisie

La Fédération tunisienne de football (FTF) continue de détecter les jeunes joueurs talentueux à l’étranger pouvant renforcer les rangs des Aigles de Carthage en perspective des prochains rendez-vous et notamment la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.

Dans ce cadre, la FTF vient d’annoncer l’intégration du défenseur central Ali Jaber dans l’équipe de Tunisie.

Ce dernier, né en Allemagne de parents tunisiens, le 31 mars 2008, a été formé dans l’académie de la célèbre équipe Herta Berlin où il s’est illustré dans l’équipe des moins de 16 ans et joué quatre matches sous les couleurs de l’Allemagne U16.

Au début de cette saison 2025-2026, il a rejoint Bologna FC, l’équipe italienne de Série A, où il s’entraîne avec l’équipe séniors et ne tardera pas d’être titularisé.

Défenseur central de 1,92 m, bon gabarit pour un poste aussi exigeant sur le plan athlétique, Ali Jaber va faire partie du contingent des joueurs issus de la diaspora qui ont souvent fait le bonheur des entraîneurs successifs des Aigles de Carthage pour la qualité de leur formation et leur expérience du haut niveau européen. Parions que, malgré son jeune âge (17 ans), il ne tardera à s’intégrer au collectif.

I. B.