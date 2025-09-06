« La voix de Hend Rajab » de Ben Hania remporte le Lion d’argent à Venise

« La Voix de Hend Rajab » de la réalisatrice Kaouther Ben Hania a remporté le le Lion d’argent Grand Prix du jury lors de la 82e édition de la Mostra de Venise .

« Félicitations au cinéma tunisien », a commenté le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), estimant que « cette victoire historique consolide la place du cinéma tunisien sur la scène internationale et confirme une fois de plus le talent et la vision créative singulière de nos cinéastes ».

Le CNCI a également félicité Kaouther Ben Hania et à toute son équipe, en présentant ses vœux de succès continus et de rayonnement pour le cinéma tunisien.

Notons que « La Voix de Hend Rajab » a déjà décroché, à Venise, six prix parallèles et que ma projection de ce film a été marqué par une vive émotion et au passage l’ovation exceptionnelle de plus de 24 minutes.

Y. N.