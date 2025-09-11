Kairouan inaugure un jardin public durable et inclusif

Le jardin municipal de Kairouan, un nouvel espace public conçu pour la détente, la convivialité et la durabilité, vient d’être ouvert dans la capitale des Aghlabides. Ce projet a été mis en œuvre par la municipalité de Kairouan en partenariat avec Cities Alliance.

Transformé en véritable îlot de verdure, ce jardin offre un environnement accessible à toutes et à tous, intégrant des solutions innovantes de gestion de l’eau, tel que la récupération et l’irrigation par les eaux pluviales. Il valorise également la participation active des femmes et des jeunes dans sa conception et son aménagement, faisant de cet espace un modèle de gouvernance inclusive.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du projet régional «Femmes et Villes Durables : améliorer l’accès à l’eau et la gestion des ressources», financé par le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de France. Et qui vise à promouvoir une gestion urbaine inclusive et durable des ressources hydriques, tout en renforçant l’autonomisation des femmes et l’engagement des communautés locales.

Le jardin est à la fois un lieu de rencontre et de loisirs pour les habitants, et un exemple de gestion responsable des ressources et un urbanisme durable.

Les visiteurs pourront découvrir des zones de détente, des espaces éducatifs et des aménagements favorisant la biodiversité et la résilience de la ville face aux changements climatiques.

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture, prévue le 10 septembre 2025, les participants découvriront les nouveaux aménagements et célébreront le rôle central de la communauté dans la création de ce lieu.

Pendant la cérémonie, le programme d’activation du jardin sera présenté. Développé en partenariat avec les parties prenantes, il favorise un usage régulier et collectif de l’espace, grâce à la participation citoyenne et la co-animation du jardin par la communauté.

Le secrétaire général de la Municipalité de Kairouan Hamadi Abdallah a déclaré : «Le Jardin Municipal illustre l’engagement de notre ville pour des espaces publics qui conjuguent durabilité, inclusion et qualité de vie. C’est un projet qui place les habitants, et en particulier les femmes et les jeunes, au cœur de la transformation urbaine.»