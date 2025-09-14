Forum de dialogue de l’Initiative de Défense 5+5 à Tunis

Lors de l’ouverture du Forum de dialogue de l’Initiative de Défense 5+5, sous la présidence tournante de la Tunisie, le ministre* de la Défense, Khaled Shili, a souligné la nécessité d’établir de nouveaux mécanismes de coopération et de renforcer les relations entre les pays membres dans divers secteurs, dans le cadre de liens institutionnels solides favorisant la sécurité, la paix et la stabilité en Méditerranée occidentale.

L’Initiative de Défense 5+5 est un forum de coopération axé sur les perspectives de défense et de sécurité, qui réunit les pays de la Méditerranée occidentale, cinq de la rive nord (France, Italie, Malte, Portugal et Espagne) et cinq de la rive sud (Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie).

La conférence «Forum de dialogue de l’Initiative de Défense 5+5 : Réalités actuelles et perspectives d’avenir», organisée au Cercle des Officiers de Tunis, mercredi 11 septembre 2025, a réuni des représentants militaires et civils des États membres, dont l’Italie, et a offert l’occasion d’un débat ouvert sur l’avenir de l’Initiative dans les années à venir. Son organisation avait été proposée par la Tunisie lors de la 20e réunion des ministres de la Défense de l’Initiative, tenue à Madrid en décembre 2024.

Ce fut également l’occasion d’évaluer les résultats obtenus depuis le lancement de l’initiative en 2004 dans tous les domaines de coopération, de mettre en évidence les points forts et d’identifier les défis, et de présenter des propositions et des visions pour le développement de cadres de coopération, en tenant compte des menaces et des défis futurs pour la sécurité dans la région de la Méditerranée occidentale.

Dans une allocution vidéo préenregistrée prononcée pour l’occasion, le ministre tunisien Khaled Shili a souligné comment la création de nouveaux mécanismes de coopération contribuerait à renforcer la confiance, à consolider les canaux de communication et à promouvoir une réflexion collective fondée sur une conscience partagée en vue d’un avenir unifié fondé sur le respect mutuel, les valeurs universelles et l’engagement collectif envers les questions de sécurité par la solidarité et un dialogue responsable.

L’accueil par la Tunisie de ce forum, a un communiqué du ministère, constitue une confirmation renouvelée de son implication active et de son engagement ferme à soutenir l’initiative, tout en recherchant les moyens de renforcer et d’améliorer ses résultats dans le cadre d’une coopération constructive et fructueuse entre les différents partenaires.

Le ministère a souligné que, depuis deux décennies, l’initiative 5+5 sert de modèle de coopération pour relever les défis sécuritaires communs et contribuer au renforcement des capacités de défense des pays membres à travers l’échange d’expertise, la formation conjointe, le développement de mécanismes de surveillance maritime et aérienne, ainsi que le renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme, de cybersécurité et de gestion de crise.

I. B.