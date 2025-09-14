Mouez, un chanteur italo-tunisien, séduit public et critique

Mouez, chanteur italo-tunisien, vient de sortir son nouveau single «Tu sei importante», déjà récompensé au Festival International Voci dal Mediterraneo. Vidéo. Un chanteur à la voix puissante qui fait son chemin avec des paroles fortes et des mélodies entraînantes.

Le morceau est déjà disponible sur toutes les plateformes digitales et bénéficie de l’intérêt de plusieurs radios en Italie et à l’international.

«Tu sei importante» est un hymne à la dignité personnelle, un message d’espoir et de résilience.

Mouez, chanteur italo-tunisien originaire de Mazara del Vallo et profondément attaché à ses racines tunisiennes. Avec sa voix puissante et des paroles authentiques, l’artiste continue de conquérir le public méditerranéen, en réunissant deux cultures à travers la musique.

Présenté en avant-première au Festival International Voci dal Mediterraneo à Pantelleria, «Tu sei importante» a remporté le Prix du Meilleur Texte, décerné par un jury d’experts présidé par Marcello Balestra. Une reconnaissance qui confirme le talent de Mouez et sa capacité à transformer son vécu personnel en émotions universelles.

«Le message de ma chanson, c’est que tu es important. Je ne l’ai pas écrite pour moi, mais pour les autres», confie l’artiste. Né d’une histoire marquée par la douleur et la renaissance, le morceau invite chacun à accepter ses fragilités, à se reconnaître dans ses blessures et à trouver la force de recommencer.

Avec un son délicat mais affirmé, Mouez met en musique le chemin de ceux qui affrontent solitude, ruptures et périodes d’ombre, en transformant la souffrance en courage et en conscience. C’est une chanson qui console, qui encourage et qui demeure.

Pour la Tunisie, «Tu sei importante» symbolise également un pont culturel : celui d’un artiste méditerranéen qui porte haut les valeurs d’authenticité, de résilience et d’unité, en s’adressant autant à la diaspora tunisienne qu’au public international. Sa double identité, italienne et tunisienne, devient une richesse qui lui permet de raconter des histoires vraies et partagées.

Mouez n’en est pas à son premier succès : il a construit sa carrière entre scènes locales et festivals internationaux, toujours fidèle à sa vision d’une musique sincère, qui raconte, qui soigne et qui rassemble. Sa voix chaleureuse et son écriture profonde en font une référence pour ceux qui cherchent dans la chanson plus qu’un simple divertissement.

Très actif sur les réseaux sociaux, il partage son parcours à travers vidéos, réflexions et textes mis en musique, entretenant un lien authentique avec son public.

Avec «Tu sei importante», disponible depuis le 27 juillet 2025 sur toutes les plateformes digitales, Mouez franchit une nouvelle étape et s’affirme comme une voix tunisienne sur la scène musicale internationale, apportant fierté et inspiration des deux côtés de la Méditerranée.

