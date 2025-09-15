Lutte contre la spéculation | Arrestations et saisies importantes

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que les forces de la sûreté nationale et de la garde nationale, a intensifié les opérations visant à lutter contre les crimes de monopole et de spéculation.

Ces pratiques sont responsables d’une augmentation artificielle des prix et de perturbations dans l’approvisionnement en fruits, légumes et autres produits de consommation essentiels, précise la même source en indiquant que les opérations de contrôle ont été menées sur l’ensemble du territoire et ont ciblé les marchés de gros et de détail.

Outre de nombreuses saisies, le département de l’Intérieur annonce, dans son communiqué, l’arrestation de plusieurs principaux responsables de ces pratiques illégale à travers le pays, en rappelant que « cette initiative s’inscrit dans une politique plus large visant à garantir l’équité des prix et à protéger les consommateurs des manœuvres de ceux qui cherchent à s’enrichir au détriment du peuple ».

Y. N.