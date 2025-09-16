Comment devenir ambassadrice d’une journée ?

Afin de célébrer la Journée internationale de la fille (11 octobre), l’ambassade du Royaume-Uni en Tunisie lance la 3e édition du concours national de rédaction «Ambassadrice d’un jour» (Ambassador For A Day – Afad), destiné pour les filles âgées de 15 à 18 ans.

Chaque lauréate de l’Afad aura l’occasion d’accompagner l’ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie pendant une journée, pour voir de première main comment les filles peuvent devenir des leaders et des défenseurs du changement. Cela promet d’être une occasion inoubliable de renforcer les compétences en diplomatie, confiance et leadership.

Toutes les Tunisiennes résidant en Tunisie, âgées de 15 à 18 ans et pas encore en université, sont encouragées à postuler, et ce avant le vendredi 26 septembre 2025, à minuit (heure de Tunis).

Le thème de la Journée internationale des filles de cette année est «La fille que je suis, le changement que je mène : les filles en première ligne des crises».

Pour participer au concours, les participants doivent soumettre une vidéo ou un court essai en anglais répondant à l’une des questions suivantes :

1. En tant qu’ambassadrice d’un jour, comment soutiendriez-vous les filles qui mènent le changement en temps de crise — que ce soit dans leurs communautés, leurs écoles ou leurs foyers?

2. Prenons l’exemple d’une fille ou d’une femme qui a dirigé pendant une crise et aidé à mener un changement positif. Que pouvons-nous apprendre de son leadership?

Plus de détails sur ce site web

Réseaux sociaux: Facebook | X: @UK in Tunisia | Linkedin | Site web