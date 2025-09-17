La Tunisie célèbre la Journée européenne des langues

La Journée européenne des langues sera célébrée le 26 septembre à la Cité des Sciences à Tunis et le 27 septembre à Sousse et Sfax, avec un programme riche consacré au multilinguisme comme valeur, sous le thème : «Les langues ouvrent nos cœurs et nos esprits !».

Cette journée est organisée par le réseau des instituts culturels européens Eunic Tunisie, le Conseil de l’Europe et la Délégation de l’Union européenne à Tunis.

Convaincu que la diversité linguistique est un moyen d’améliorer la communication interculturelle et un élément clé du riche patrimoine culturel du continent, le Conseil de l’Europe soutient le multilinguisme dans le monde entier.

Le séminaire sur «Le pouvoir des langues» aura lieu le matin du vendredi 26 septembre (sur inscription).

L’après-midi à 16 h, l’Alliance française de Tunis accueillera la présentation du documentaire sonore ‘‘Sous la langue’’ d’Aurélien Caillaux et Lucie Combes (entrée est gratuite).

Durant le week-end, le programme se poursuivra dans d’autres villes, confirmant ainsi l’envergure nationale du festival.

Le samedi 27 septembre, Sousse accueille une série d’activités, dont une fresque murale interactive, des présentations éditoriales, la projection du film d’animation ‘‘La Traversée’’ de Florence Miailhe et un «Café des langues» au Vox Café, suivi d’un karaoké européen.

Le même jour, à Sfax, une table ronde sur l’enseignement du français et de l’allemand et un intermède musical à l’Institut français sont prévus. L’initiative bénéficie également du soutien de l’Institut culturel italien de Tunis, toujours actif dans la vie culturelle tunisienne.