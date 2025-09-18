La gouverneure de New-York rallie Zohran Mamdani

Alors que la plupart des caciques du parti démocrate lui tournent le dos, la gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul a annoncé son soutien à Zohran Mamdani, candidat démocrate à la mairie de New York. La capitale économique des Etats-Unis a besoin de dirigeants capables de tenir tête à Donald Trump et de contrer ses politiques haineuses et destructrices, estime-t-elle.

Imed Bahri

Dans une tribune publiée dans le New York Times, Hochul a expliqué que durant ses quatre années en tant que gouverneure, l’une de ses convictions fondamentales a été l’importance de la collaboration entre son cabinet et le maire de New York pour améliorer la vie de 8,3 millions de personnes. Elle a ajouté que le choix du prochain maire est une question qu’elle prend très au sérieux et à laquelle elle a consacré beaucoup de temps et d’efforts. Elle a annoncé d’une manière on ne peut plus claire : «Je soutiens Zohran Mamdani». Sa décision, a-t-elle souligné, était le fruit de conversations franches avec lui au cours des derniers mois. Bien qu’ayant des divergences avec lui, elle a expliqué son soutien par le fait qu’elle a trouvé en lui un dirigeant qui partage son engagement en faveur d’une ville de New York où les enfants peuvent grandir en sécurité dans leur quartier et où chaque famille a accès à des opportunités, un dirigeant qui s’efforce de rendre la ville accessible à tous ce qui est un objectif qu’elle soutient avec passion.

Hochul a révélé avoir discuté de ses priorités avec Mamdani, notamment de la nécessité pour la police de disposer de ressources suffisantes pour assurer la sécurité des rues et du métro. Elle a souligné qu’elle l’avait exhorté à assurer un leadership fort au sein du NYPD (police new-yorkaise) et il a accepté.

Elle a également abordé la question de la lutte contre la montée de l’antisémitisme avec urgence et clarté et s’est dit satisfaite de le voir rencontrer les dirigeants juifs de la ville et écouter directement leurs préoccupations, se disant impatiente de travailler avec lui pour garantir que tous les New-Yorkais, toutes confessions confondues, se sentent en sécurité et se sentent chez eux.

Étant donné que New-York est la première place financière mondiale et un hub international du monde des affaires, Mamdani lui a fait part de sa conviction quant à l’importance de retenir et d’attirer les entreprises afin que New York reste un pôle économique mondial et davantage d’emplois bien rémunérés y soient créés.

Contre les politiques haineuses de Washington

Selon Hochul, la question du pouvoir d’achat a toujours été une priorité absolue pour elle en tant que gouverneure, un enjeu qu’elle partage avec Mamdani. «J’ai pris des mesures pour atteindre cet objectif, notamment en réduisant l’impôt sur le revenu des classes moyennes et en offrant des repas scolaires gratuits à tous les élèves. Mais il nous reste encore beaucoup à faire», a-t-elle expliqué.

Autre élément de taille pour Hochul, elle veut s’assurer que le prochain maire ne se soumette pas «même d’un iota au président Trump», notant que les politiques haineuses et destructrices émanant quotidiennement de Washington nécessitent un leadership fort.

Les discussions avec Mamdani ne sont pas encore terminées mais Hochul se dit convaincue qu’il a le courage et l’optimisme nécessaires pour guider New York dans cette période critique. Ses expériences personnelles avaient influencé sa décision : «Quand je marche dans les rues, que je prends le métro ou que j’assiste à des offices religieux, je rencontre des New-Yorkais qui aiment leur ville mais, malgré leur travail acharné, ont le sentiment de ne pas pouvoir y vivre».

Hochul raconte l’histoire de sa famille, expliquant que ses parents avaient commencé leur vie de couple dans un mobil-home près de Buffalo, élevant six enfants avec un budget limité. Sa mère achetait des vêtements à crédit ou dans des friperies, tandis que la famille se contentait de simples plats surgelés. «Ces expériences ne me quitteront jamais et je sais que les familles ne peuvent pas attendre un an ou un mois de plus. Elles ont besoin d’une action urgente, maintenant!»

Tenir tête à Trump

Hochul a critiqué la politique du président Trump depuis son entrée en fonction en janvier dernier, affirmant qu’il a détruit des emplois, a eu un impact négatif sur l’économie avec des augmentations de tarifs douaniers qui ont fait grimper le coût de la vie, a attaqué les programmes de soins de santé et d’aide alimentaire, a réduit le financement fédéral dont dépend New York et a menacé de prendre le contrôle de la ville, tout en cherchant à contrôler les élections locales.

Pour ces raisons, la gouverneure estime que New York a besoin de dirigeants capables de tenir tête à Trump et de lui résister. «Mamdani et moi-même n’aurons pas peur de faire face à son programme extrémiste et nous mènerons ce combat avec la ténacité et la résilience qui caractérisent notre ville», a martelé Hochul. Tout en soulignant que tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d’un esprit de «guerrière heureuse» et d’une détermination à réussir malgré les difficultés, un esprit qu’elle retrouve chez Mamdani, elle estime que certains pourraient les considérer comme des alliés inattendus: elle qui fut élue de Buffalo et lui le jeune conseiller municipal du Queens mais elle considère que «c’est là toute la beauté de ce moment».

Les New-Yorkais ont besoin d’une détermination inébranlable et non pas de la rancune. Kathy Hochul conclue: «Nous ne sommes peut-être pas d’accord sur tout et je me réserverai toujours le droit d’être en désaccord mais je suis convaincue que New York est plus forte lorsque nous sommes unis contre ceux qui tentent de nous diviser. C’est pourquoi je soutiens la candidature de Zohran Mamdani à la mairie de New York et je me réjouis de collaborer avec lui pour assurer un avenir meilleur à la ville».