Tunisie | Kaïs Saïed et «les monstres»

En présidant, jeudi 18 septembre 2025, au palais de Carthage, une réunion du conseil des ministres consacrée à l’examen d’une série de projets de décret-loi et de loi, Kaïs Saïed s’est insurgé, une nouvelle fois, contre les lobbys tapis au cœur de l’Etat pour défendre leurs propres intérêts. Vidéo.

Ces lobbys, a-t-il expliqué, ne cessent de provoquer crise sur crise dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du transport, de l’eau et de l’électricité, sans désigner nommément ces personnes qui, selon lui, coupent sciemment l’eau et l’électricité en plein été et cherchent à préserver le système de corruption en place dans l’administration publique.

Selon Saïed, il y aurait aujourd’hui en Tunisie un conflit entre les institutions de l’État qu’il dirige lui-même en tant que président de la république et un Etat profond ou un système de corruption qui tente de se rétablir dans le pays.

Dans la vidéo de l’allocution qu’il a prononcée à l’ouverture du conseil des ministres, diffusée par la page Facebook de la présidence de la république, Kaïs Saïed se présente comme un opposant à un régime hérité du passé et qui semble échapper encore à son contrôle, six ans après son accession à la présidence de la république en 2019.

Il ferait sienne cette célèbre citation du philosophe italien Antonio Gramsci qui écrivait dans ses ‘‘Cahiers de Prison’’ : «Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres».

I. B.