Le cinéma tunisien primé au Festival du film de Bagdad

Le cinéma tunisien a brillé au Festival du film de Bagdad, avec deux œuvres primées, confirmant ainsi sa reconnaissance sur la scène cinématographique arabe.

La Tunisie, invitée d’honneur de la 2e édition Festival du film de Bagdad, a vu deux de ses œuvres primées, annonce le ministère des Affaires culturelles.

Le film documentaire « Soudan Ya Ghali » (Soudan, souviens-toi) réalisé par la cinéaste tunisienne Hind Meddeb, a remporté le prix du meilleur film documentaire. Cette distinction salue le travail de fond et l’engagement de la réalisatrice qui, à travers son œuvre, offre une perspective poignante sur les luttes pour les droits et les libertés.

Un autre film tunisien a été honoré : le film » Bord à Bord » de la réalisatrice Sahar Al-Echi a reçu le prix spécial du jury dans la catégorie des courts-métrages, ajoute la même source en affirmant que le Festival du film de Bagdad a été l’occasion d’une véritable célébration de la culture cinématographique tunisienne.

Des rencontres et des débats ont également eu lieu, lors de ce Festival, permettant des échanges enrichissants entre cinéastes tunisiens, irakiens et d’autres pays arabes, mettant en lumière le parcours exceptionnel du cinéma tunisien et son influence grandissante à l’échelle régionale et internationale.

