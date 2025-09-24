PDL | Rassemblement devant l’ARP, en solidarité avec Abir Moussi

Le Parti destourien libre (PDL) organise une manifestation en solidarité avec sa présidente Abir Moussi, qui est détention depuis octobre 2023.

La manifestation est prévue pour le dimanche 5 octobre 2025 devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a précisé Thameur Saâd, membre du bureau politique du PDL, lors d’une conférence ce mercredi 24 septembre 2025.

Il a par ailleurs expliqué que par cette mobilisation les partisans et dirigeants du PDL souhaitent «éveiller les consciences et faire en sorte que chacun soit mis face à ses responsabilités ».

La même source a également souligné la nécessité de préserver la liberté de penser et d’expression, estimant que l’expression d’une opinion ne doit en aucun cas être sanctionnée. Le PDL exprimera ainsi son soutien à sa présidente Abir Moussi, lors de cette mobilisation, et appellera une fois de plus à sa libération.

Y. N.