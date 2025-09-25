France | Nicolas Sarkozy commente sa condamnation à 5 ans de prison

Reconnu coupable, l’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné, ce jeudi 25 septembre 2025, à cinq de prison pour association de malfaiteurs dans l’affaire des financements libyens de sa campagne de 2007.

Le verdict a été rendu ce jour par le tribunal correctionnel de Paris et Nicolas Sarkozy est convoqué le 13 octobre par le Parquet national financier pour connaître les modalités de son incarcération.

L’ancien président français, qui a évoqué une « gravité extrême pour l’État de droit… une injustice et un scandale » a annoncé qu’il fera appel.

« La haine n’a donc décidément aucune limite. J’assumerai mes responsabilités je déférerai aux convocations de la justice et s’ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison», a-t-il commenté.

Nicolas Sarkozy affirme être innocent et « qu’il ne s’excusera pas de quelque chose qu’il n’a pas fait», a-t-il encore lancé, avant de conclure : « Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la Cour d’appel… ceux qui me haïssent à ce point pensent m’humilier, ce qu’ils ont humilié aujourd’hui c’est la France ».

Y. N.