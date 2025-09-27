Vient de paraître | ‘‘Poésie d’Afrique au sud du Sahara (1945 – 2025)’’

Dans cette anthologie, ‘‘Poésie d’Afrique au sud du Sahara (1945 – 2025)’’ (Ed. Points), Bernard Magnier, journaliste et spécialiste des littératures africaines, réunit dans une nouvelle édition 280 poèmes en français de 240 poètes africains sub-sahariens, traduits de 30 langues dont l’anglais, le portugais, le swahili, le peul, le yoruba, etc.

Tout s’y entremêle : dureté du quotidien, douleur de l’exil, chants d’amour et de beauté, fureur du monde… Une mosaïque vivante de l’Afrique, enrichie par différentes formes poétiques : classique, chant, chanson, texte pour scène, voix traditionnelles, Slam,,,

La poésie dans le continent, semble être restée un art enraciné dans la tradition ancestrale, évoluant vers les formes les plus récentes de la littérature moderne.

Tahar Bekri