Décès du comédien algérien Faouzi Saichi

L’Office national de diffusion et d’audiovisuel (Onda) a annoncé ce lundi 29 septembre 2025 le décès du comédien Faouzi Saichi, figure emblématique du cinéma et du théâtre algériens. L’artiste s’est éteint dans la matinée, plongeant le monde de la culture dans une grande tristesse.

Né le 9 avril 1951 à Aïn Sefra, dans la wilaya de Naâma, Faouzi Saichi avait rejoint Alger dès son enfance, où il s’initia aux arts dramatiques. Sa carrière débute véritablement au cinéma avec ‘‘Leïla et les autres’’ (1977) de Sid Ali Mazif, mais c’est avec ‘‘Un toit, une famille’’ (1982) de Rabah Laradji qu’il se révèle au grand public, décrochant le prix de la meilleure interprétation masculine aux Journées Cinématographiques de Carthage.

Tout au long de son parcours, il multiplie les rôles marquants au cinéma et à la télévision. On le retrouve notamment dans ‘‘Les Folles Années du Twist’’ (1986), ‘‘De Hollywood à Tamanrasset’’ (1991), ‘‘Beur Blanc Rouge’’ (2006), ou encore ‘‘La Route d’Istanbul’’ (2016) de Rachid Bouchareb. Sa présence charismatique et son talent d’interprétation lui ouvrent également les portes du petit écran, où il est apprécié du grand public à travers la série humoristique ‘‘Nass Mlah City’’.

Avec sa voix reconnaissable et son jeu toujours juste, Faouzi Saichi laisse une empreinte indélébile dans le paysage artistique algérien. Son décès suscite d’ores et déjà une vague d’hommages, de la part de ses pairs comme de ses admirateurs, qui saluent la mémoire d’un artiste généreux et profondément attaché à son métier

Djamal Guettala