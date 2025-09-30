À la demande de la Tunisie, Halima Ben Ali arrêtée à Paris

Halima Ben Ali, fille de l’ancien président Feu Zine El Abidine Ben Ali, a été arrêtée à Paris en France, et ce, à la demande des autorités tunisiennes.

C’est ce qu’a affirmé une source judiciaire citée, ce mardi 30 septembre 2025 par les médias français, en précisant que Halima Ben Ali sera présentée demain mercredi «au Parquet général pour notification de la demande d’arrestation provisoire», puis «devant le conseiller délégué pour statuer sur le placement sous écrou extraditionnel ou sous contrôle judiciaire»

La mêm source ajoure qu’une audience devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel, compétente en matière d’extradition, aura par la suite lieu, sans donner plus de détails.