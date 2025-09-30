« A State of passion » au CinéMadart | Projection et débat avec les réalisatrices

Le film palestinien « A State of passion » de Carol Mansour et Muna Khalidi « A State of passion » sera projeté vendredi 3 octobre 2025 au CinéMadart.

Cet évènement prévu à 19h30 et qui est organisé par HAKKA Distribution, CinéMadart et l’Association ECHOS cinématographiques sera suivi d’une rencontre avec les réalisatrices Carol Mansour et Muna Khalidi.

A State of passion

Après avoir été témoin des horreurs sans précédent d’un génocide en cours, un chirurgien de guerre revient de Gaza réclamant la justice et l’arrêt de l’impunité.

Après 43 jours d’horreur à travailler 24 heures sur 24 sous les bombardements constants dans les salles d’urgence des hôpitaux Al Shifa et Al Ahli de Gaza, le docteur Ghassan Abu Sittah, chirurgien reconstructeur britannico-palestinien, revient de Gaza, et devient un porte-parole de la résistance palestinienne.

Les réalisatrices Carol Mansour et Muna Khalidi, amies proches du docteur, ont attendu que ce dernier revienne de Gaza, déterminées à saisir ses émotions à chaud.

Communiqué