Al Soumoud | Navires interceptés : L’armée israélienne recourt à la violence !

Le comité mondial de la flottille Al-Soumoud a dénonce une agression maritime contre l’Humanitaire en affirmant que l’armée israélienne a recours à la violence.

Dans son communiqué le Comité affirme que les soldats israéliens ont délibérément saboté un navire et ont maltraité des militants de 50 pays qui ont été interpellés dans la nuit du mercredi 1er octobre 2025.

Les forces navales d’occupation israéliennes ont percuté un navire de Floride alors que le Yulara, le Métèque et d’autres ont été ciblés par des canons à eau, déplore la même source.

Et d’ajouter : « Si tous les passagers à bord sont indemnes, ces attaques illégales contre des navires humanitaires non armés constituent un crime de guerre ».

Rappelons que la mission de cette flottille est claire et non négociable : assurer l’acheminement de l’aide vitale et manifester leur solidarité inébranlable avec la population de Gaza, victime d’un véritable génocide.

En réaction à ces actes d’agression enregistrés ce soir en pleine mer plusieurs villes de Tunisie ont connu des rassemblements de solidarité à l’instar de Rome, Barcelone ou encore Paris.

