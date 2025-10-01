Bientôt à Nabeul et Hammamet | La route du bigaradier

Le bigaradier, oranger amer ou oranger de Séville a désormais son circuit écotouristique intitulé «Route du bigaradier» et qui célèbre les traditions régionales de distillation de la fleur d’oranger, utilisée dans la parfumerie, la cosmétique et l’art culinaire.

Ce projet est actuellement à un stade avancé et devrait être officiellement lancé en décembre 2025, a déclaré à l’agence Tap le commissaire régional au tourisme de Nabeul-Hammamet Wahid Ben Fraj lors d’une visite exploratoire du sentier.

Développé en collaboration avec l’Union régionale des agences de voyages, le Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat), l’Association pour la préservation de Nabeul et la Direction régionale de l’artisanat, le sentier propose aux visiteurs une randonnée à travers des vergers de bigaradiers, des visites aux ateliers de distillation traditionnels et industriels, mettant en avant la production d’huile essentielle de néroli et d’autres produits dérivés.

L’objectif de la Route du Bigaradier est de promouvoir un tourisme durable tout en valorisant le patrimoine culturel et les produits locaux de Nabeul, notamment la harissa, l’eau de fleur d’oranger et l’huile essentielle de néroli, utilisées dans la fabrication de parfums haut de gamme. Un guide sera distribué aux agences de voyages, aux hébergements et aux restaurants afin d’encourager la participation et de promouvoir ce circuit écotouristique à grande échelle.

Khemis Nasfi, expert de l’Onudi et responsable du programme Pampat, a souligné à l’agence Tap que le projet est financé par la Suisse et s’inscrit dans une stratégie nationale de promotion des produits alimentaires de terroir de Nabeul et Kairouan. Les touristes pourront suivre le cycle complet de vie de l’orange amère, du verger à la distillation, en passant par le marché, et découvrir les pratiques artisanales et industrielles de la région.

I. B.