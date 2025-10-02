Tunisiens détenus en Israël | Communiqué de la présidence de la République

Le président de la République Kaïs Saïed a annoncé que des démarches diplomatiques intensives sont menées en vue d’assurer le retour des Tunisiens ayant participé à la flotille Soumoud et qui sont retenus par les forces de l’occupation israélienne.

Le chef de l’État a en effet reçu dans la soirée de ce jeudi 2 octobre 2025, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti et a souligné, lors de cette rencontre, la nécessité de redoubler d’efforts pour assurer le retour dans les plus brefs délais des Tunisiens détenus en Israël.

Kaïs Saïed a ajouté que l’État tunisien ne renoncera jamais à ses responsabilités et qu’elle demeure ferme sur ses positions fondamentales, et que «sa voix est respectée dans le monde entier face aux crimes commis par Israël contre le peuple palestinien».

Dans son communiqué, la présidence ajoute que Kaïs Saïed a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur du droit du « peuple palestinien à établir son État indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods pour capitale».

Y. N.