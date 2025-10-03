Trafic de médicaments | 1200 boîtes saisies à la frontière tuniso-libyenne

La Direction de la douane tunisienne a annoncé, ce vendredi 3 octobre 2025, la saisie de 1200 boîtes de boîtes de médicaments au niveau du poste frontalier de Dhehiba, à la frontière tuniso-libyenne.

La douane a intercepté une voiture portant une immatriculation étrangère et qui s’apprêtait à quitter le territoire nationale, précise la Direction de la douane, en ajoutant que les médicaments étaient disposés dans des cachettes aménagées.

Un procès-verbal a été établi à cet effet et le ministère public a transféré l’affaire aux services sécuritaires spécialisés en vue de poursuivre l’enquête.

Y. N.