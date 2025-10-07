Tanit, un centre technologique multifonctionnel intégré en Tunisie

«Initiative phare du Plan Mattei pour l’Afrique à Tunis, Tanit est le plus grand programme de coopération jamais lancé par l’Italie en Tunisie. Il contribue à la sécurité alimentaire du pays grâce à trois piliers : le traitement non conventionnel des eaux; l’amélioration des performances du secteur agricole; et le soutien à la formation, à la recherche et à l’innovation», a indiqué l’ambassade d’Italie en Tunisie sur ses réseaux sociaux à l’occasion de l’inauguration, en Tunisie, du Centre technologique multifonctionnel intégré, Tanit.

«Tanit démontre la capacité du Plan Mattei à proposer des solutions concrètes aux défis communs, dans le cadre d’un partenariat égalitaire et mutuellement bénéfique», ajoute l’ambassade, en précisant que l’inauguration du centre Tanit a été organisé dans le cadre de la célébration de la Journée de la recherche italienne dans le monde, en collaboration avec le ministère tunisien de l’Agriculture et l’Institut supérieur de recherche et d’enseignement agricoles (Iresa).

«Le Centre technologique multifonctionnel intégré que nous inaugurons aujourd’hui sera un centre de référence, un véritable hub régional et africain, où institutions, chercheurs, étudiants et acteurs privés pourront collaborer pour développer, tester et diffuser des solutions innovantes capables de répondre aux défis climatiques et alimentaires», a souligné Biagio Di Terlizzi, directeur du Ciheam de Bari.

«La présence de plus de 400 participants, dont de nombreux centres de recherche et de formation italiens et tunisiens, a confirmé la force du Plan Mattei dans la mobilisation des meilleures compétences pour un avenir de développement partagé», a conclu l’ambassade dans son communiqué en date du 2 octobre 2025.

I. B.