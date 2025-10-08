L’ambassade Suisse célèbre le cinéma tunisien et les droits humains avec le film « Aicha »

L’ambassade Suisse en Tunisie a organisé la projection du film « Aicha » de Mehdi M. Barsaoui: Une magnifique soirée dans les jardins de la Résidence suisse placée sous le signe des droits humains !

À l’occasion de la traditionnelle soirée en plein air célébrant les productions tunisiennes qui brillent en Suisse, l’Ambassadeur Josef Renggli a eu le plaisir d’accueillir hier soir un public issu des milieux culturels, médiatiques et associatifs pour la projection du film « Aicha ».

Un moment de partage et d’échanges avec l’équipe de ce long métrage tunisien, récompensé en avril dernier lors de la 7e édition du Festival du film arabe de Zurich.

Synopsis

Aya, la vingtaine, vit encore chez ses parents dans le sud de la Tunisie et se sent prisonnière d’une vie sans perspectives. Un jour, le minibus dans lequel elle fait la navette entre sa ville et l’hôtel où elle travaille s’écrase. Seule survivante de l’accident, elle réalise que c’est peut-être sa chance de commencer une nouvelle vie. Elle se réfugie à Tunis sous une nouvelle identité, mais tout est bientôt compromis lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière.