L’Institut français de Tunisie rend hommage à Claudia Cardinale

L’Institut français de Tunisie (IFT) rend hommage à Claudia Cardinale et à son parcours exceptionnel, qui a profondément marqué l’histoire du cinéma tunisien, méditerranéen et international.

Son dernier film, « L’Île du pardon » sera projeté à l’IFT le 13 octobre à 18h en guise de témoignage vibrant de son talent, en présence du réalisateur Ridha Behi.

Grand ami de Claudia Cardinale, il partagera avec le public souvenirs marquants, moments sincères et histoires qui garderont vivante la mémoire d’une artiste d’exception.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles