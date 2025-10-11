Génocide en Palestine | Tunisie et Espagne, même ligne, même indignation

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a participé, dans la soirée du 10 octobre 2025, à la réception organisée à la résidence de l’ambassadeur du Royaume d’Espagne à Tunis, à l’occasion de la célébration de la fête nationale espagnole.

Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, M. le Ministre a salué la profondeur des liens historiques qui unissent la Tunisie et l’Espagne, soulignant l’importance de ces relations, ancrées dans une histoire riche et ancienne, qui ne se limitent pas à la proximité géographique entre les deux pays, mais s’étendent également à des affinités culturelles et humaines.

Il a également insisté sur l’importance de renforcer la dynamique de coopération et de poursuivre les efforts conjoints afin de hisser davantage les relations bilatérales dans les divers domaines au niveau des aspirations des deux parties, d’autant plus que cette année coïncide avec la célébration du 30ᵉ anniversaire du Traité d’Amitié, de Coopération et de Bon Voisinage entre les deux pays, ainsi qu’avec deux étapes historiques majeures : le 30ᵉ anniversaire de l’Accord de Partenariat avec l’Union Européenne et le lancement du Processus de Barcelone, ce qui illustre la solidité de nos relations bilatérales et la profondeur de la coopération euro-méditerranéenne entre la Tunisie et l’Espagne.

Dans ce contexte, M. le Ministre a exprimé sa satisfaction quant au développement notable qu’a connu l’investissement espagnol en Tunisie au cours des dernières années, rappelant que l’Espagne est le quatrième partenaire de notre pays en matière d’investissement. Il a également souligné l’importance de travailler ensemble pour développer plusieurs secteurs, notamment dans les domaines technologique et de la transition énergétique.

Par ailleurs, M. Mohamed Ali Nafti a insisté sur la nécessité de poursuivre et de renforcer la coopération culturelle et académique, saluant le succès du programme de coopération culturelle Tuniso-Espagnol “Foco País Túnez”, organisé à Madrid durant le premier semestre de cette année, et qui a comporté de nombreuses activités culturelles telles que des conférences, des projections de films, ainsi que des expositions d’artistes plasticiens tunisiens.

En conclusion, M. le Ministre a exprimé sa satisfaction quant à la convergence des points de vue tunisien et espagnol concernant le génocide dont est victime le peuple palestinien, réaffirmant le soutien inconditionnel de la Tunisie à la lutte du peuple palestinien pour la récupération de ses droits historiques imprescriptibles et pour l’établissement de son État indépendant, pleinement souverain, sur l’ensemble du territoire de la Palestine, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.

Communiqué