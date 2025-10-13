France | Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre

L’ancien président français Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation à la prison ferme dans le cadre de l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007.

Convoqué par le Parquet national financier (PNF) ce lundi 13 octobre, Nicolas Sarkozy s’est vu notifier la date et les modalités de son incarcération. Après cet entretien, il n’a fait aucune déclaration, précise l’AFP.

L’ancien chef de l’État a fait appel de ce jugement mais devra tout de même être soumis au mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire qui a été prononcé à son encontre : Une mesure que le tribunal a justifié « par l’exceptionnelle gravité des faits commis par un responsable politique aspirant alors à la fonction suprême de la République».

Pour assurer sa sécurité, Nicolas Sarkozy sera incarcéré dans un « quartier pour personnes vulnérables » (QPV), soit en quartier d’isolement, ajoute la même source.