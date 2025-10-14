FSN | Appel à un rassemblement de solidarité avec les détenus politiques

Le Front du salut national (FSN), regroupant des partis de l’opposition, a appelé à une manifestation de solidarité avec les détenus politiques ce vendredi 17 octobre 2025.

Le RDV est donné à 17h devant le Théâtre Municipal à l’avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis, précise le FSN qui a appelé « les défenseurs de la liberté et de la démocratie, ainsi qu’aux militants des droits humains à participer en nombre et à participer à ce rassemblement. »

Le FSN a de nouveau exprimé sa solidarité inconditionnelle avec les détenus politiques, tout en réaffirmant sa détermination à poursuivre ce qu’il qualifie de « lutte pour la restauration du processus démocratique dans le pays ».

Y. N.