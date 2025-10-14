Tunis | Report du procès de l’affaire Jilani Daboussi

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a reporté, mardi 14 octobre 2025, le procès dans l’affaire de l’ancien maire de Tabarka et ancien député Feu Jilani Daboussi.

Dans cette affaire, plusieurs suspects ont été visés par des mandats de dépôt, notamment les dirigeant Ennahdha Mondher Lounissi et Noureddine Bhiri (ancien ministre de la Justice), un ex-cadre judiciaire et une ancienne médecin de la prison de Mornaguia, Dr Nadia Hellal. De son côté, Abdellatif Mekki a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de quitter le territoire et interdiction de prise de parole médiatique.

Rappelons que Dr Jilani Daboussi avait été poursuivi dans des affaires de corruption et placé en détention. Il est décédé en 2014, quelques heures après sa sortie de prison au terme de 3 ans d’incarcération sans jugement malgré l’expiration du délai de la détention provisoire.

Sami Daboussi, qui estime que son père a été victime d’une «liquidation politique», accuse des personnalités politiques d’Ennahdha alors au pouvoir d’être derrière la mort de son père qui souffrait notamment d’insuffisance rénale chronique nécessitant des séances régulières de dialyse.

