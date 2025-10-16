Conférence-débat | « Quelle diplomatie face aux grandes ruptures mondiales actuelles ? »

L’Institut français de Tunisie et l’Ambassade de France en Tunisie organisent une conférence-débat, ce jeudi, sous le thème « Quelle diplomatie face aux grandes ruptures mondiales actuelles ? »

Dans un monde en pleine mutation – montée des tensions géopolitiques, fragmentation des alliances, nouvelles formes de guerre et redéfinition des rapports de puissance – quel rôle conserve la diplomatie ?

Comment s’adapte-t-elle aux conflits hybrides, à l’affaiblissement du multilatéralisme et à la montée des puissances régionales ?

Quels leviers demeurent pour restaurer la confiance, prévenir les crises et reconstruire le dialogue entre nations ?

Maurice Gourdault-Montagne, ancien conseiller diplomatique et sherpa du Président Chirac et ancien Ambassadeur de France à Tokyo, à Pékin, à Londres et à Berlin et Ahmed Ounaïes, ancien ministre des Affaires étrangères et vice-président du Centre tunisien pour les relations internationales discuteront ainsi des défis actuels de la diplomatie avec une modération qui sera assurée par Raouia Kheder, journaliste à RTCI.

Le rendez-vous est donné ce jeudi 16 octobre à 18h30 à l’Auditorium de l’IFT à Tunis et l’entrée est libre dans la limite des places disponibles