Football | Tunisie-Brésil, en amical, le 18 novembre à Lille  

Le match amical de football qui opposera les équipes de Tunisie et du Brésil aura lieu le 18 novembre 2025 à 20h30 au Stade Pierre Mauroy de Lille, France.

C’est ce qu’a annoncé la Fédération tunisienne de football (FTF), ce jeudi 16 octobre, en rappelant que les Aigles de Carthage, qui se sont qualifiés avec panache pour la Coupe du Monde 2026 Etats-Unis, Canada et Mexique, jouera un match amical, quatre jours auparavant, face à la Jordanie.

Il est à rappeler que la dernière rencontre entre les deux sélections a eu lieu en 2022 en France et s’est soldée par un large succès (5-1) de la Seleçao.

Espérons que les Tunisiens feront mieux cette fois, eu égard la forme époustouflante qu(‘ils ont montré lors des rencontres de qualification au Mondial 2026 avec une performance historique : 9 matches gagnés sur 10, 10 clean sheets, 28 points au compteur.

Avant le Mondial 2026, la Tunisie participera àux tournois internationaux : Coupe arabe de la Fifa 2025 au Qatar (1er-18 décembre 2025) et la Coupe d’Afrique des nations 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

I. B.