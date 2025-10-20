Le Pr Riadh Gouider élu vice-président de la WFN

Le Professeur Riadh Gouider, éminent neurologue tunisien, devient le premier neurologue exerçant en Afrique et dans le monde arabe à accéder au poste de Premier vice-président de la World Federation of Neurology (WFN).

Le chef du Service de neurologie et du Centre de la sclérose en plaques et d’Alzheimer à l’Hôpital universitaire Razi a été élu à ce poste lors du dernier Congrès mondial de neurologie, tenu à Séoul du 12 au 15 octobre 2025, face à un candidat australien.

Le Professeur Gouider s’est distingué par son engagement constant en faveur du développement de la recherche, de la formation et de la coopération internationale, dans le domaine des neurosciences.

Il préside, également, le réseau tunisien des associations de neurologie et de neurosciences et est membre élu de l’Académie française de médecine, ce qui témoigne de sa reconnaissance au plus haut niveau scientifique.

